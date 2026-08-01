Какова текущая цена ALTHEA?

ALTHEA торгуется по цене ₽2.92726279023479280000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -2.49%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как ALTHEA соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -2.49% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если ALTHEA превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как ALTHEA показывает себя по сравнению с токенами категории Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),DePIN,Made in USA?

В рамках сегмента Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),DePIN,Made in USA ALTHEA демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация ALTHEA?

Рыночная капитализация ₽42691409.3616588480000 ставит ALTHEA на 3453-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽2.791858453177696560000 до ₽3.25493079658643120000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется ALTHEA?

ALTHEA обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку ALTHEA?

При наличии в обращении 14584081.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.