Какова текущая цена Akasha?

Akasha оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -1.12%.

Насколько быстро растёт сообщество AKA?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Akasha?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Akasha в секторе Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Meme,AI Agents,Pump.fun Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов AKA?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как AKA соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽4.3652722645007168000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 999993387.26 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.