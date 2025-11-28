Что такое SN120

Токеномика affine (SN120) Откройте для себя ключевую информацию о affine (SN120), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.

Токеномика и анализ цен affine (SN120) Изучите ключевые данные о токеномике и цене affine (SN120), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,14M Общее предложение: $ 1,53M Оборотное предложение: $ 1,53M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,14M Исторический максимум: $ 30,83 Исторический минимум: $ 13,69 Текущая цена: $ 18,38

Токеномика affine (SN120): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики affine (SN120) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SN120, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SN120. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SN120, изучите текущую цену SN120!

Прогноз цены SN120 Хотите узнать, куда может двигаться SN120? Наша страница прогноза цены SN120 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

