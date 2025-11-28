Токеномика affine (SN120)

Токеномика affine (SN120)

Откройте для себя ключевую информацию о affine (SN120), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:11:39 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен affine (SN120)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене affine (SN120), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 28,14M
Общее предложение:
$ 1,53M
Оборотное предложение:
$ 1,53M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 28,14M
Исторический максимум:
$ 30,83
Исторический минимум:
$ 13,69
Текущая цена:
$ 18,38
Токеномика affine (SN120): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики affine (SN120) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SN120, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SN120.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SN120, изучите текущую цену SN120!

Прогноз цены SN120

Хотите узнать, куда может двигаться SN120? Наша страница прогноза цены SN120 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

