Какова сегодняшняя цена Aave v3 OP (AOP)?

Текущая цена составляет ₽6.7754424709402816000, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере 1.79%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов AOP находится в обращении?

Обращающееся предложение AOP составляет 3891557.6228065, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Aave v3 OP?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей AOP. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Aave v3 OP?

Рыночная капитализация составляет ₽26367016.6418873984000, что ставит Aave v3 OP на ---е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется AOP?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Aave v3 OP?

Недавнее изменение цены на 1.79% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Crypto-Backed Tokens,Aave Tokens,Optimism Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.