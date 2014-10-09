Токеномика Verge (XVG) Откройте для себя ключевую информацию о Verge (XVG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Verge (XVG) The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016. Официальный сайт: http://vergecurrency.com/ Whitepaper: https://vergecurrency.com/static/blackpaper/verge-blackpaper-v5.0.pdf Обозреватель блоков: https://verge-blockchain.info/ Купить XVG сейчас!

Токеномика и анализ цен Verge (XVG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Verge (XVG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 88,13M $ 88,13M $ 88,13M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 16,52B $ 16,52B $ 16,52B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,113 $ 0,113 $ 0,113 Исторический минимум: $ 0,00000216713010559 $ 0,00000216713010559 $ 0,00000216713010559 Текущая цена: $ 0,005334 $ 0,005334 $ 0,005334 Узнайте больше о цене Verge (XVG)

Токеномика Verge (XVG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Verge (XVG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XVG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XVG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XVG, изучите текущую цену XVG!

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