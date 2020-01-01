Токеномика Waves (WAVES) Откройте для себя ключевую информацию о Waves (WAVES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Waves (WAVES) Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts. Официальный сайт: https://waves.tech/ Whitepaper: https://docs.waves.tech/en/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/4XEjo9GZkKom3E26NQiidJLawwM9kbt76gUMDdGe1meQ Купить WAVES сейчас!

Токеномика и анализ цен Waves (WAVES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Waves (WAVES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 112,59M $ 112,59M $ 112,59M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 118,15M $ 118,15M $ 118,15M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 11,516 $ 11,516 $ 11,516 Исторический минимум: $ 0,12268400192260742 $ 0,12268400192260742 $ 0,12268400192260742 Текущая цена: $ 0,9529 $ 0,9529 $ 0,9529 Узнайте больше о цене Waves (WAVES)

Токеномика Waves (WAVES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Waves (WAVES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WAVES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WAVES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WAVES, изучите текущую цену WAVES!

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