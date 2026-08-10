Какова текущая цена WAR?

Живая цена WAR (WAR) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает WAR на рынке?

В настоящее время WAR находится на 3563-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽38804177.8195658496000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов WAR в обращении?

Количество токенов WAR в обращении составляет 999988296.306201 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен WAR за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена WAR колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько WAR удалён от своего максимума и минимума за всё время?

WAR достиг максимальной цены ₽3.351573388912877856000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется WAR?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для WAR?

Текущее изменение цены 2.08% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.