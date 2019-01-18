Токеномика V Systems (VSYS)

Токеномика V Systems (VSYS)

Откройте для себя ключевую информацию о V Systems (VSYS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о V Systems (VSYS)

V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more.

Официальный сайт:
https://www.v.systems/
Whitepaper:
https://v.systems/pdf/sposwhitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.v.systems/

Токеномика и анализ цен V Systems (VSYS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене V Systems (VSYS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 966,48K
$ 966,48K$ 966,48K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 3,44B
$ 3,44B$ 3,44B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,2778
$ 0,2778$ 0,2778
Исторический минимум:
$ 0,0002447931117377
$ 0,0002447931117377$ 0,0002447931117377
Текущая цена:
$ 0,0002809
$ 0,0002809$ 0,0002809

Токеномика V Systems (VSYS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики V Systems (VSYS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VSYS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VSYS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VSYS, изучите текущую цену VSYS!

Как купить VSYS

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История цены V Systems (VSYS)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.