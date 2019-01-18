Токеномика V Systems (VSYS) Откройте для себя ключевую информацию о V Systems (VSYS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о V Systems (VSYS) V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more. Официальный сайт: https://www.v.systems/ Whitepaper: https://v.systems/pdf/sposwhitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.v.systems/ Купить VSYS сейчас!

Токеномика и анализ цен V Systems (VSYS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене V Systems (VSYS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 966,48K $ 966,48K $ 966,48K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 3,44B $ 3,44B $ 3,44B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,2778 $ 0,2778 $ 0,2778 Исторический минимум: $ 0,0002447931117377 $ 0,0002447931117377 $ 0,0002447931117377 Текущая цена: $ 0,0002809 $ 0,0002809 $ 0,0002809 Узнайте больше о цене V Systems (VSYS)

Токеномика V Systems (VSYS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики V Systems (VSYS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VSYS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VSYS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VSYS, изучите текущую цену VSYS!

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