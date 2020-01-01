Токеномика VARA (VARA) Откройте для себя ключевую информацию о VARA (VARA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VARA (VARA) Vara Network – это революционная платформа приложений Web 3.0. Поддерживая параллельную обработку данных для глубокой масштабируемости, уникальная архитектура Vara позволяет внедрять новые модели и функции в программы, способствуя развитию следующего поколения Web3 dApps. Официальный сайт: https://vara.network/ Обозреватель блоков: https://vara.subscan.io/ Купить VARA сейчас!

Токеномика и анализ цен VARA (VARA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VARA (VARA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,27M $ 15,27M $ 15,27M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 3,42B $ 3,42B $ 3,42B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,009 $ 0,009 $ 0,009 Исторический минимум: $ 0,00422320755258367 $ 0,00422320755258367 $ 0,00422320755258367 Текущая цена: $ 0,004465 $ 0,004465 $ 0,004465 Узнайте больше о цене VARA (VARA)

Токеномика VARA (VARA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VARA (VARA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VARA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VARA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VARA, изучите текущую цену VARA!

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