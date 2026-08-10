Сегодняшняя цена Programmable

Текущая цена Programmable (V4) сегодня составляет ₽ 0.001546 с изменением 58.42% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации V4 на RUB составляет ₽ 0.001546 за V4.

На данный момент Programmable занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- V4. В течение последних 24 часов, V4 торговался в диапазоне от ₽ 0.000906 (минимум) до ₽ 0.001964 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе V4 изменился на -0.39% за последний час и на +3.13% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 59,07K.

Рыночная информация Programmable (V4)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 59,07K₽ 59,07K ₽ 59,07K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1.55M₽ 1.55M ₽ 1.55M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Programmable составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 59,07K. Циркулируещее обращение V4 составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.55M.