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Топ токенов категории Алгоритмический стейблкоин по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Алгоритмический стейблкоин. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0006
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 10.58B
$ 63.89K
2
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9997
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 1.36B
$ 2.88K
3
Hive Dollar
Hive Dollar
HBD
$ 0.965215
0.00%
-0.01%
+2.45%
$ 31.86M
$ 96.52
4
Hylo USD
Hylo USD
HYUSD
$ 1.001
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 13.38M
$ 157.75K
5
StablR USD
StablR USD
USDR
$ 0.4983
0.00%
+15.61%
-5.73%
$ 10.64M
$ 253.56
6
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.944918
0.00%
0.00%
-0.82%
$ 9.73M
$ 36.21K
7
Djed
Djed
DJED
$ 0.982131
-0.63%
-0.00%
-1.39%
$ 3.95M
$ 4.83K
8
Fei USD
Fei USD
FEI
$ 0.999468
0.00%
--
-0.02%
$ 3.60M
$ 950.92
9
Mento Euro
Mento Euro
EURM
$ 1.15
0.00%
-0.01%
-0.86%
$ 1.69M
$ 3.19K
10
Liquid Loans USDL
Liquid Loans USDL
USDL
$ 1.048
-0.10%
+0.05%
+5.15%
$ 1.41M
$ 59.11K
11
SMARDEX USDN
SMARDEX USDN
USDN
$ 1.001
0.00%
--
+0.13%
$ 627.11K
$ 62.55
12
UXD Stablecoin
UXD Stablecoin
UXD
$ 1.001
-0.10%
0.00%
-0.10%
$ 297.97K
$ 38.32
13
HYDT
HYDT
HYDT
$ 0.906187
+0.03%
-0.00%
+0.42%
$ 80.95K
$ 39.88
14
Dephaser JPY
Dephaser JPY
JPYT
$ 0.00613043
0.00%
0.00%
-0.55%
$ 46.80K
$ 203.36
15
Mento Philippine Peso
Mento Philippine Peso
PHPM
$ 0.01643841
0.00%
--
+0.43%
$ 26.21K
$ 1.42
16
Mento Colombian Peso
Mento Colombian Peso
COPM
$ 0.00031977
0.00%
+0.02%
+3.01%
$ 22.08K
$ 281.14
17
USD Mapped Token
USD Mapped Token
USDM
$ 0.9883
+0.02%
-0.02%
-1.51%
--
$ 55.93K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Алгоритмический стейблкоин и почему они так популярны?
Токены категории Алгоритмический стейблкоин представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 17 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $12.02B.
Какой токен из категории Алгоритмический стейблкоин демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Алгоритмический стейблкоин, отслеживаемых на MEXC, USDR продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 15.61% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Алгоритмический стейблкоин находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 17 токенов категории Алгоритмический стейблкоин, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Алгоритмический стейблкоин относятся USDS, USDD, HBD. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Алгоритмический стейблкоин?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Алгоритмический стейблкоин составляет примерно $12.02B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Алгоритмический стейблкоин, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.