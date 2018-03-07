Токеномика TrueUSD (TUSD) Откройте для себя ключевую информацию о TrueUSD (TUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TrueUSD (TUSD) TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts. Официальный сайт: https://tusd.io/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1kXuaGCm929FT67I7As9yprAudj2wp9nbka53rfkLiiU/edit Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x0000000000085d4780B73119b644AE5ecd22b376 Купить TUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен TrueUSD (TUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TrueUSD (TUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 493,38M $ 493,38M $ 493,38M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 494,52M $ 494,52M $ 494,52M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,0949 $ 1,0949 $ 1,0949 Исторический минимум: $ 0,917876956195 $ 0,917876956195 $ 0,917876956195 Текущая цена: $ 0,9977 $ 0,9977 $ 0,9977 Узнайте больше о цене TrueUSD (TUSD)

Токеномика TrueUSD (TUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TrueUSD (TUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TUSD, изучите текущую цену TUSD!

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