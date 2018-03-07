Токеномика TrueUSD (TUSD)

Токеномика TrueUSD (TUSD)

Откройте для себя ключевую информацию о TrueUSD (TUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о TrueUSD (TUSD)

TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

Официальный сайт:
https://tusd.io/
Whitepaper:
https://docs.google.com/document/d/1kXuaGCm929FT67I7As9yprAudj2wp9nbka53rfkLiiU/edit
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x0000000000085d4780B73119b644AE5ecd22b376

Токеномика и анализ цен TrueUSD (TUSD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TrueUSD (TUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 493,38M
$ 493,38M$ 493,38M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 494,52M
$ 494,52M$ 494,52M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 1,0949
$ 1,0949$ 1,0949
Исторический минимум:
$ 0,917876956195
$ 0,917876956195$ 0,917876956195
Текущая цена:
$ 0,9977
$ 0,9977$ 0,9977

Токеномика TrueUSD (TUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TrueUSD (TUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TUSD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TUSD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TUSD, изучите текущую цену TUSD!

Как купить TUSD

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История цены TrueUSD (TUSD)

Анализ истории цены TUSD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TUSD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.