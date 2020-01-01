Токеномика SUSHI (SUSHI) Откройте для себя ключевую информацию о SUSHI (SUSHI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SUSHI (SUSHI) SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee. Официальный сайт: https://sushi.com/ Whitepaper: https://docs.sushi.com/pdf/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2 Купить SUSHI сейчас!

Токеномика и анализ цен SUSHI (SUSHI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SUSHI (SUSHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 165,01M $ 165,01M $ 165,01M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 275,34M $ 275,34M $ 275,34M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 23,409 $ 23,409 $ 23,409 Исторический минимум: $ 0,45326569085810975 $ 0,45326569085810975 $ 0,45326569085810975 Текущая цена: $ 0,5993 $ 0,5993 $ 0,5993 Узнайте больше о цене SUSHI (SUSHI)

Токеномика SUSHI (SUSHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SUSHI (SUSHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUSHI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUSHI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUSHI, изучите текущую цену SUSHI!

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