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Топ токенов категории Ликвидный стейканный ETH по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Ликвидный стейканный ETH. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,876.13
-0.17%
-2.63%
-0.42%
$ 16.83B
$ 29.57
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,012.0
-0.09%
-0.02%
-0.45%
$ 862.60M
$ 6.02K
3
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,188.32
-0.07%
-0.02%
-0.17%
$ 700.98M
$ 593.16K
4
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,116.69
-0.05%
-0.01%
+0.51%
$ 606.73M
$ 73.17K
5
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,057.89
+0.04%
-0.02%
-0.02%
$ 445.81M
$ 277.72K
6
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,126.77
-0.07%
-0.02%
-0.41%
$ 346.90M
$ 6.39M
7
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 1,992.13
-0.15%
-0.02%
-0.29%
$ 283.16M
$ 112.57K
8
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,178.25
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 80.79M
$ 2.30K
9
Origin Ether
Origin Ether
OETH
$ 1,871.74
-0.04%
-0.02%
-0.16%
$ 69.58M
$ 128.33K
10
Treehouse ETH
Treehouse ETH
TETH
$ 2,333.8
-0.16%
-0.02%
-0.15%
$ 48.51M
$ 3.89K
11
Fluid Wrapped Staked ETH
Fluid Wrapped Staked ETH
FWSTETH
$ 2,277.53
0.00%
--
-12.51%
$ 34.49M
$ 0.87
12
Super OETH
Super OETH
SUPEROETHB
$ 1,869.06
-0.13%
-0.02%
-0.27%
$ 27.72M
$ 23.55K
13
Universal ETH
Universal ETH
UNIETH
$ 2,111.8
-0.15%
-0.03%
-0.73%
$ 19.09M
$ 15.21
14
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,367.24
0.00%
--
+2.46%
$ 16.35M
$ 23.47
15
Dinero Staked ETH
Dinero Staked ETH
PXETH
$ 1,836.46
-0.08%
-0.02%
-1.53%
$ 4.89M
$ 1.61K
16
Wrapped Super OETH
Wrapped Super OETH
WSUPEROETHB
$ 2,053.9
0.00%
-0.03%
-0.79%
$ 1.80M
--
17
Yay StakeStone Ether
Yay StakeStone Ether
YAYSTONE
$ 2,065.77
0.00%
--
-36.29%
$ 336.99K
$ 5.86K
18
Abstract Liquid Staked ETH
Abstract Liquid Staked ETH
ABSETH
$ 1,922.82
+0.49%
-0.02%
-0.82%
$ 168.38K
$ 270.85
19
Latch Staked ETH
Latch Staked ETH
ATETH
$ 1,719.83
0.00%
--
-22.50%
$ 156.38K
$ 5.82
20
Berachain Staked ETH
Berachain Staked ETH
BERAETH
$ 1,959.47
0.00%
--
+0.39%
$ 147.44K
$ 5.64

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Ликвидный стейканный ETH и почему они так популярны?
Токены категории Ликвидный стейканный ETH представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 20 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $20.38B.
Какой токен из категории Ликвидный стейканный ETH демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Ликвидный стейканный ETH, отслеживаемых на MEXC, FWSTETH продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Ликвидный стейканный ETH находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 20 токенов категории Ликвидный стейканный ETH, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Ликвидный стейканный ETH относятся STETH, RSETH, RETH. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Ликвидный стейканный ETH?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Ликвидный стейканный ETH составляет примерно $20.38B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Ликвидный стейканный ETH, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.