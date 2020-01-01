Токеномика Santos FC Fan Token (SANTOS) Откройте для себя ключевую информацию о Santos FC Fan Token (SANTOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Santos FC Fan Token (SANTOS) Токен болельщика ФК "Порту" – это служебный токен BEP-20, разработанный для того, чтобы революционизировать опыт болельщиков для всех болельщиков ФК "Порту". Токен позволяет фанатам ФК «Порту» участвовать в голосовании команд, охотиться за цифровыми предметами коллекционирования, покупать NFT и пользоваться функциями геймификации, которые связаны с наградами фанатов или отличными впечатлениями. Официальный сайт: https://www.santosfc.com.br/ Whitepaper: https://research.binance.com/en/projects/santos-fc Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xA64455a4553C9034236734FadDAddbb64aCE4Cc7 Купить SANTOS сейчас!

Токеномика и анализ цен Santos FC Fan Token (SANTOS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Santos FC Fan Token (SANTOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,50M $ 21,50M $ 21,50M Общее предложение: $ 30,00M $ 30,00M $ 30,00M Оборотное предложение: $ 11,55M $ 11,55M $ 11,55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 55,86M $ 55,86M $ 55,86M Исторический максимум: $ 22,652 $ 22,652 $ 22,652 Исторический минимум: $ 1,214084958845856 $ 1,214084958845856 $ 1,214084958845856 Текущая цена: $ 1,862 $ 1,862 $ 1,862 Узнайте больше о цене Santos FC Fan Token (SANTOS)

Токеномика Santos FC Fan Token (SANTOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Santos FC Fan Token (SANTOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SANTOS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SANTOS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SANTOS, изучите текущую цену SANTOS!

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