Токеномика и анализ цен PUNKVISM (PVT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PUNKVISM (PVT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,36M $ 14,36M $ 14,36M Исторический максимум: $ 0,0045 $ 0,0045 $ 0,0045 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,001436 $ 0,001436 $ 0,001436 Узнайте больше о цене PUNKVISM (PVT) Купить PVT сейчас!

Информация о PUNKVISM (PVT) The Punkvism project is a community web3 platform that combines the resistance spirit of punk and the execution power of activism. The Punkvism project creates new economic and cultural values by merging digital assets and real assets (RWA) based on the Punky Kongz NFT community. It connects various industries such as real estate, entertainment, healthcare, and games with blockchain technology, and builds a decentralized ecosystem centered on the community through the PVT governance token. Официальный сайт: https://punkvism.io/ Whitepaper: https://punkvism.gitbook.io/punkvism Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/8UKuetxWnpC9Po9Mpf3ptT2wEvkqg9GxZWnnx4VPhpeD

Токеномика PUNKVISM (PVT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PUNKVISM (PVT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PVT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PVT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PVT, изучите текущую цену PVT!

Как купить PVT Заинтересованы в добавлении PUNKVISM (PVT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PVT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить PVT на MEXC прямо сейчас! История цены PUNKVISM (PVT) Анализ истории цены PVT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены PVT прямо сейчас! Прогноз цены PVT Хотите узнать, куда может двигаться PVT? Наша страница прогноза цены PVT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PVT прямо сейчас!

