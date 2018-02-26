Токеномика Ontology Token (ONT) Откройте для себя ключевую информацию о Ontology Token (ONT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ontology Token (ONT) Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules. Официальный сайт: https://ont.io/ Whitepaper: https://docs.ont.io Обозреватель блоков: https://explorer.ont.io/ Купить ONT сейчас!

Токеномика и анализ цен Ontology Token (ONT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ontology Token (ONT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 111,32M $ 111,32M $ 111,32M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 914,70M $ 914,70M $ 914,70M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 121,70M $ 121,70M $ 121,70M Исторический максимум: $ 2,96 $ 2,96 $ 2,96 Исторический минимум: $ 0,1058056271007376 $ 0,1058056271007376 $ 0,1058056271007376 Текущая цена: $ 0,1217 $ 0,1217 $ 0,1217 Узнайте больше о цене Ontology Token (ONT)

Токеномика Ontology Token (ONT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ontology Token (ONT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ONT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ONT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ONT, изучите текущую цену ONT!

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