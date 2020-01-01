Токеномика NuNet (NTX) Откройте для себя ключевую информацию о NuNet (NTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NuNet (NTX) NuNet is the second project to spin-off from SingularityNET and the first project to launch from the SingularityDAO Launchpad. Официальный сайт: https://nunet.io Whitepaper: https://nunet-io.github.io/public/NuNet_Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf0d33beda4d734c72684b5f9abbebf715d0a7935 Купить NTX сейчас!

Токеномика и анализ цен NuNet (NTX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NuNet (NTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,08M $ 5,08M $ 5,08M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 504,08M $ 504,08M $ 504,08M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,08M $ 10,08M $ 10,08M Исторический максимум: $ 0,17988 $ 0,17988 $ 0,17988 Исторический минимум: $ 0,008142166051300106 $ 0,008142166051300106 $ 0,008142166051300106 Текущая цена: $ 0,01008 $ 0,01008 $ 0,01008 Узнайте больше о цене NuNet (NTX)

Токеномика NuNet (NTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NuNet (NTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NTX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NTX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NTX, изучите текущую цену NTX!

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