Токеномика NuNet (NTX)

Токеномика NuNet (NTX)

Откройте для себя ключевую информацию о NuNet (NTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о NuNet (NTX)

NuNet is the second project to spin-off from SingularityNET and the first project to launch from the SingularityDAO Launchpad.

Официальный сайт:
https://nunet.io
Whitepaper:
https://nunet-io.github.io/public/NuNet_Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xf0d33beda4d734c72684b5f9abbebf715d0a7935

Токеномика и анализ цен NuNet (NTX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NuNet (NTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,08M
$ 5,08M$ 5,08M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 504,08M
$ 504,08M$ 504,08M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,08M
$ 10,08M$ 10,08M
Исторический максимум:
$ 0,17988
$ 0,17988$ 0,17988
Исторический минимум:
$ 0,008142166051300106
$ 0,008142166051300106$ 0,008142166051300106
Текущая цена:
$ 0,01008
$ 0,01008$ 0,01008

Токеномика NuNet (NTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NuNet (NTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NTX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NTX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NTX, изучите текущую цену NTX!

Как купить NTX

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История цены NuNet (NTX)

Анализ истории цены NTX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены NTX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.