История цен NATG

История цены NATG (NATG)

Период времени: 2026-05-10 ~ 2026-08-10

  • Ежедневно
  • Еженедельно
  • Ежемесячно
ДатаОткрытиеМаксимумМинимумЗакрытиеОбъем
2026-08-10$ 2,527.5$ 2,535.5$ 2,496.5$ 2,5265.31
2026-08-09$ 2,525$ 2,527.5$ 2,521.5$ 2,527.53.51
2026-08-08$ 2,522$ 2,525$ 2,521$ 2,52512.73
2026-08-07$ 2,426$ 2,532$ 2,405$ 2,5226.60
2026-08-06$ 2,445.2$ 2,483$ 2,414$ 2,4264.32
2026-08-05$ 2,274$ 2,445.2$ 2,274$ 2,445.213.42
2026-08-04$ 2,252.5$ 2,291.5$ 2,252.5$ 2,2744.95
2026-08-03$ 2,260$ 2,275.5$ 2,230.5$ 2,252.57.81
2030-05-30$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K
2030-05-29$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K

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Текущая цена NATG

$ 2,526

NATG в настоящее время торгуется по цене 2,526 USD. Его рыночная капитализация составляет 0.00 USD, а 24-часовой объем торгов — 0.00 USD. Изучите более подробные данные о NATG на странице с актуальными ценами MEXC.

Используя актуальную информацию о цене NATG, пользователи могут анализировать текущие рыночные тенденции и предсказывать как краткосрочные, так и долгосрочные изменения цен. С помощью данных в реальном времени, доступных в любой момент, вы можете принимать обоснованные решения и получать представление о возможных прогнозах будущих цен на NATG.

Страница обновлена: 2026-08-10 20:32:29 (UTC+8)

Ресурсы NATG MEXC

Об истории цен NATG (NATG)

Мониторинг истории цены NATG - важный инструмент для криптовалютных инвесторов, позволяющий им с легкостью отслеживать эффективность своих инвестиций. Эта функция предлагает комплексное представление о движении цены NATG с течением времени, включая стоимость открытия, пик и цену закрытия, а также объем торгов. Более того, она позволяет быстро проверить ежедневные процентные изменения, выделяя дни с заметными колебаниями цен. Примечательно, что NATG достигла своего максимального значения -, поднявшись до ошеломляющей отметки 0 USD. Информация о ценах, представленная здесь, взята исключительно из истории торгов MEXC, что гарантирует надежность и точность. Наши исторические данные о цене NATG доступны для различных интервалов времени: 1 день, 1 неделя и 1 месяц, охватывая метрики открытия, максимума, минимума, закрытия и объема. Эти данные тщательно проверяются на согласованность, полноту и точность, что делает их идеальными для торговых симуляций и бэктестинга. Эти наборы данных доступны для бесплатной загрузки и обновляются в режиме реального времени, предоставляя ценный ресурс для инвесторов.

Применение исторических данных NATG в трейдинге

Исторические данные NATG играют ключевую роль в торговых стратегиях. Вот как они используются:

1. Технический анализ: Трейдеры используют исторические данные NATG для выявления рыночных тенденций и закономерностей. Используя такие инструменты, как графики и наглядные пособия, они выявляют закономерности, чтобы принимать решения о входе и выходе из рынка. Эффективный подход заключается в хранении исторических данных NATG в GridDB и их анализе с помощью Python, используя такие библиотеки, как Matplotlib для визуализации и Pandas, Numpy и Scipy для анализа данных.

2. Прогнозирование цен: Исторические данные являются ключевым фактором в прогнозировании движения цен NATG. Изучая движения рынка в прошлом, трейдеры могут выявить закономерности и предсказать будущее поведение рынка. Подробные исторические данные NATG на MEXC, предоставляющие поминутную информацию о ценах открытия, максимума, минимума и закрытия, очень важны для разработки и обучения моделей прогнозирования, что помогает принимать обоснованные торговые решения.

3. Управление рисками: Доступ к историческим данным позволяет трейдерам оценить риски, связанные с инвестициями в NATG. Это помогает понять волатильность NATG, что приводит к более обоснованному выбору инвестиций.

4. Управление портфелем: Исторические данные помогают отслеживать эффективность инвестиций с течением времени. Это позволяет трейдерам выявлять активы, которые работают не наилучшим образом, и корректировать свои портфели для оптимизации прибыли.

5. Обучение торговых ботов: Исторические данные криптовалютного рынка OHLC (открытие, максимум, минимум, закрытие) для NATG можно загрузить для обучения торговых ботов NATG, направленного на достижение превосходящих рыночных показателей.

Эти инструменты и ресурсы позволяют трейдерам глубоко погрузиться в исторические данные NATG, предоставляя ценные сведения и потенциал для улучшения их торговых стратегий.

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