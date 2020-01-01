Токеномика Movement (MOVE) Откройте для себя ключевую информацию о Movement (MOVE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Movement (MOVE) Movement Network — это экосистема модульных блокчейнов на основе Move, которая позволяет разработчикам создавать безопасные, эффективные и совместимые блокчейн-приложения, соединяя экосистемы Move и EVM. Официальный сайт: https://www.movementnetwork.xyz Whitepaper: https://docs.movementnetwork.xyz/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x3073f7aAA4DB83f95e9FFf17424F71D4751a3073 Купить MOVE сейчас!

Токеномика и анализ цен Movement (MOVE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Movement (MOVE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 446,68M $ 446,68M $ 446,68M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 2,60B $ 2,60B $ 2,60B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,72B $ 1,72B $ 1,72B Исторический максимум: $ 1,5 $ 1,5 $ 1,5 Исторический минимум: $ 0,11177369840193155 $ 0,11177369840193155 $ 0,11177369840193155 Текущая цена: $ 0,1718 $ 0,1718 $ 0,1718 Узнайте больше о цене Movement (MOVE)

Токеномика Movement (MOVE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Movement (MOVE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOVE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOVE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOVE, изучите текущую цену MOVE!

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