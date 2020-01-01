Токеномика MINE COIN (MIH) Откройте для себя ключевую информацию о MINE COIN (MIH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MINE COIN (MIH) MIH стремится стать платежной платформой следующего поколения, объединив сильные стороны традиционных платежных систем с преимуществами технологии блокчейн. Основная цель проекта – интегрировать модель DeFi (децентрализованные финансы) в традиционную систему PG (платежный шлюз), чтобы обеспечить эффективную и основанную на вознаграждении платежную среду как для пользователей, так и для мерчантов. Официальный сайт: https://mineholdings.io/ Whitepaper: https://mih.gitbook.io/mine-holdings Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x27fC525dc7393A3219bBE8c93b6226e448f52FdF Купить MIH сейчас!

Токеномика и анализ цен MINE COIN (MIH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MINE COIN (MIH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 380,00M $ 380,00M $ 380,00M Исторический максимум: $ 0,3663 $ 0,3663 $ 0,3663 Исторический минимум: $ 0,004984983031285195 $ 0,004984983031285195 $ 0,004984983031285195 Текущая цена: $ 0,19 $ 0,19 $ 0,19 Узнайте больше о цене MINE COIN (MIH)

Токеномика MINE COIN (MIH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MINE COIN (MIH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MIH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MIH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIH, изучите текущую цену MIH!

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