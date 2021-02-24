Токеномика Mask Network (MASK) Откройте для себя ключевую информацию о Mask Network (MASK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mask Network (MASK) Mask Network позиционируется как мост, который соединяет интернет-пользователей из Web 2.0 в Web 3.0. Основополагающая технология Mask Network представляет собой одноранговое зашифрованное приложение для обмена сообщениями, вокруг которого постоянно создаются новые функции. Официальный сайт: https://www.mask.io Whitepaper: https://masknetwork.medium.com/introducing-mask-network-maskbook-the-future-of-the-internet-5a973d874edd Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074 Купить MASK сейчас!

Токеномика и анализ цен Mask Network (MASK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mask Network (MASK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 122,70M $ 122,70M $ 122,70M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 122,70M $ 122,70M $ 122,70M Исторический максимум: $ 50,39 $ 50,39 $ 50,39 Исторический минимум: $ 0,9302019593035298 $ 0,9302019593035298 $ 0,9302019593035298 Текущая цена: $ 1,227 $ 1,227 $ 1,227 Узнайте больше о цене Mask Network (MASK)

Токеномика Mask Network (MASK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mask Network (MASK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MASK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MASK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MASK, изучите текущую цену MASK!

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