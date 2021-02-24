Токеномика Mask Network (MASK)

Токеномика Mask Network (MASK)

Откройте для себя ключевую информацию о Mask Network (MASK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Mask Network (MASK)

Mask Network позиционируется как мост, который соединяет интернет-пользователей из Web 2.0 в Web 3.0. Основополагающая технология Mask Network представляет собой одноранговое зашифрованное приложение для обмена сообщениями, вокруг которого постоянно создаются новые функции.

Официальный сайт:
https://www.mask.io
Whitepaper:
https://masknetwork.medium.com/introducing-mask-network-maskbook-the-future-of-the-internet-5a973d874edd
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074

Токеномика и анализ цен Mask Network (MASK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mask Network (MASK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 122,70M
$ 122,70M$ 122,70M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 122,70M
$ 122,70M$ 122,70M
Исторический максимум:
$ 50,39
$ 50,39$ 50,39
Исторический минимум:
$ 0,9302019593035298
$ 0,9302019593035298$ 0,9302019593035298
Текущая цена:
$ 1,227
$ 1,227$ 1,227

Токеномика Mask Network (MASK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mask Network (MASK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MASK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MASK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MASK, изучите текущую цену MASK!

Как купить MASK

Заинтересованы в добавлении Mask Network (MASK) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MASK, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Mask Network (MASK)

Анализ истории цены MASK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MASK

Хотите узнать, куда может двигаться MASK? Наша страница прогноза цены MASK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.