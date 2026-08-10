Сегодняшняя цена Mancer

Текущая цена Mancer (MANCER) сегодня составляет ₽ 0,004315 с изменением 15,74% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MANCER на RUB составляет ₽ 0,004315 за MANCER.

На данный момент Mancer занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- MANCER. В течение последних 24 часов, MANCER торговался в диапазоне от ₽ 0,00331 (минимум) до ₽ 0,004416 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе MANCER изменился на +4,91% за последний час и на +516,42% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 67,44K.

Рыночная информация Mancer (MANCER)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 67,44K₽ 67,44K ₽ 67,44K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 10,79M₽ 10,79M ₽ 10,79M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 2 500 000 000 2 500 000 000 2 500 000 000 Публичный блокчейн ROBINHOOD

Текущая рыночная капитализация Mancer составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 67,44K. Циркулируещее обращение MANCER составляет --, а общее предложение – 2500000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 10,79M.