Токеномика Decentraland (MANA) Откройте для себя ключевую информацию о Decentraland (MANA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Decentraland (MANA) Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games. Официальный сайт: https://decentraland.org/ Whitepaper: https://decentraland.org/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/7dgHoN8wBZCc5wbnQ2C47TDnBMAxG4Q5L3KjP67z8kNi Купить MANA сейчас!

Токеномика и анализ цен Decentraland (MANA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Decentraland (MANA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 496,37M $ 496,37M $ 496,37M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,97B $ 1,97B $ 1,97B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 5,89723 $ 5,89723 $ 5,89723 Исторический минимум: $ 0,007883059792220592 $ 0,007883059792220592 $ 0,007883059792220592 Текущая цена: $ 0,252 $ 0,252 $ 0,252 Узнайте больше о цене Decentraland (MANA)

Токеномика Decentraland (MANA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Decentraland (MANA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MANA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MANA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MANA, изучите текущую цену MANA!

Как купить MANA Заинтересованы в добавлении Decentraland (MANA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MANA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить MANA на MEXC прямо сейчас!

История цены Decentraland (MANA) Анализ истории цены MANA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены MANA прямо сейчас!

Прогноз цены MANA Хотите узнать, куда может двигаться MANA? Наша страница прогноза цены MANA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MANA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!