Токеномика Terra (LUNA) Откройте для себя ключевую информацию о Terra (LUNA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Terra (LUNA) The new Terra network will inherit the deep developer pool and passionate LUNAtic community that made Terra Classic the 2nd largest smart contract blockchain behind Ethereum. Официальный сайт: https://terra.money/ Whitepaper: https://docs.terra.money/ Обозреватель блоков: https://terrasco.pe/ Купить LUNA сейчас!

Токеномика и анализ цен Terra (LUNA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Terra (LUNA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 105,86M $ 105,86M $ 105,86M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 709,98M $ 709,98M $ 709,98M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 19,5 $ 19,5 $ 19,5 Исторический минимум: $ 0,1273692149726897 $ 0,1273692149726897 $ 0,1273692149726897 Текущая цена: $ 0,1491 $ 0,1491 $ 0,1491 Узнайте больше о цене Terra (LUNA)

Токеномика Terra (LUNA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Terra (LUNA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LUNA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LUNA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUNA, изучите текущую цену LUNA!

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