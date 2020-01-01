Токеномика Terra (LUNA)

Токеномика Terra (LUNA)

Откройте для себя ключевую информацию о Terra (LUNA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Terra (LUNA)

The new Terra network will inherit the deep developer pool and passionate LUNAtic community that made Terra Classic the 2nd largest smart contract blockchain behind Ethereum.

Официальный сайт:
https://terra.money/
Whitepaper:
https://docs.terra.money/
Обозреватель блоков:
https://terrasco.pe/

Токеномика и анализ цен Terra (LUNA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Terra (LUNA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 105,86M
$ 105,86M$ 105,86M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 709,98M
$ 709,98M$ 709,98M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 19,5
$ 19,5$ 19,5
Исторический минимум:
$ 0,1273692149726897
$ 0,1273692149726897$ 0,1273692149726897
Текущая цена:
$ 0,1491
$ 0,1491$ 0,1491

Токеномика Terra (LUNA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Terra (LUNA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LUNA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LUNA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUNA, изучите текущую цену LUNA!

Как купить LUNA

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История цены Terra (LUNA)

Анализ истории цены LUNA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.