Токеномика Lido DAO (LDO) Откройте для себя ключевую информацию о Lido DAO (LDO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lido DAO (LDO) Lido DAO - это сообщество, создающее сервис ликвидного стейкинга для Ethereum. Lido позволяет пользователям получать вознаграждение за стейкинг без блокировки активов или поддержания инфраструктуры стейкинга. Стейкинг Lido готов к запуску вместе с нулевой фазой Ethereum 2.0. Официальный сайт: https://lido.fi/ Whitepaper: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/HZRCwxP2Vq9PCpPXooayhJ2bxTpo5xfpQrwB1svh332p Купить LDO сейчас!

Токеномика и анализ цен Lido DAO (LDO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lido DAO (LDO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 659,71M $ 659,71M $ 659,71M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 896,96M $ 896,96M $ 896,96M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 8,115 $ 8,115 $ 8,115 Исторический минимум: $ 0,4060299707730653 $ 0,4060299707730653 $ 0,4060299707730653 Текущая цена: $ 0,7355 $ 0,7355 $ 0,7355 Узнайте больше о цене Lido DAO (LDO)

Токеномика Lido DAO (LDO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lido DAO (LDO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LDO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LDO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LDO, изучите текущую цену LDO!

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