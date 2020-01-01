Токеномика KiloEx (KILO) Откройте для себя ключевую информацию о KiloEx (KILO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KiloEx (KILO) Следующее поколение удобной бессрочной DEX на BNB Chain/opBNB/Base/Manta. Полная интеграция с LSTfi. Официальный сайт: https://www.kiloex.io Whitepaper: https://docs.kiloex.io/kiloex Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0xfcd05460CB7f8f92Ec5e82c939c599f531A7019a Купить KILO сейчас!

Токеномика и анализ цен KiloEx (KILO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KiloEx (KILO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,54M $ 4,54M $ 4,54M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 211,70M $ 211,70M $ 211,70M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,45M $ 21,45M $ 21,45M Исторический максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Исторический минимум: $ 0,03911088811156754 $ 0,03911088811156754 $ 0,03911088811156754 Текущая цена: $ 0,02145 $ 0,02145 $ 0,02145 Узнайте больше о цене KiloEx (KILO)

Токеномика KiloEx (KILO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KiloEx (KILO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KILO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KILO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KILO, изучите текущую цену KILO!

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