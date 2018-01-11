Токеномика IOSToken (IOST) Откройте для себя ключевую информацию о IOSToken (IOST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о IOSToken (IOST) The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base. Официальный сайт: http://iost.io/ Whitepaper: https://docs.iost.io/getting-started/quick-start Обозреватель блоков: https://www.iostscan.com/ Купить IOST сейчас!

Токеномика и анализ цен IOSToken (IOST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене IOSToken (IOST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 85,45M $ 85,45M $ 85,45M Общее предложение: $ 90,00B $ 90,00B $ 90,00B Оборотное предложение: $ 26,21B $ 26,21B $ 26,21B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 293,40M $ 293,40M $ 293,40M Исторический максимум: $ 0,0907652 $ 0,0907652 $ 0,0907652 Исторический минимум: $ 0,00156203910694 $ 0,00156203910694 $ 0,00156203910694 Текущая цена: $ 0,00326 $ 0,00326 $ 0,00326 Узнайте больше о цене IOSToken (IOST)

Токеномика IOSToken (IOST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики IOSToken (IOST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IOST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IOST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IOST, изучите текущую цену IOST!

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