Токеномика IOSToken (IOST)

Токеномика IOSToken (IOST)

Откройте для себя ключевую информацию о IOSToken (IOST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о IOSToken (IOST)

The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

Официальный сайт:
http://iost.io/
Whitepaper:
https://docs.iost.io/getting-started/quick-start
Обозреватель блоков:
https://www.iostscan.com/

Токеномика и анализ цен IOSToken (IOST)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене IOSToken (IOST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 85,45M
$ 85,45M$ 85,45M
Общее предложение:
$ 90,00B
$ 90,00B$ 90,00B
Оборотное предложение:
$ 26,21B
$ 26,21B$ 26,21B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 293,40M
$ 293,40M$ 293,40M
Исторический максимум:
$ 0,0907652
$ 0,0907652$ 0,0907652
Исторический минимум:
$ 0,00156203910694
$ 0,00156203910694$ 0,00156203910694
Текущая цена:
$ 0,00326
$ 0,00326$ 0,00326

Токеномика IOSToken (IOST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики IOSToken (IOST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов IOST, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов IOST.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IOST, изучите текущую цену IOST!

Как купить IOST

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История цены IOSToken (IOST)

Анализ истории цены IOST помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.