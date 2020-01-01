Токеномика InterMilanFanToken (INTER) Откройте для себя ключевую информацию о InterMilanFanToken (INTER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о InterMilanFanToken (INTER) $INTER - это название единственного официального фан-токена "Милана". Официальный сайт: https://socios.com Обозреватель блоков: https://chiliscan.com/token/0xc727c9C0f2647CB90B0FCA64d8ddB14878716BeD Купить INTER сейчас!

Токеномика и анализ цен InterMilanFanToken (INTER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене InterMilanFanToken (INTER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,92M $ 4,92M $ 4,92M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 9,70M $ 9,70M $ 9,70M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 4,57 $ 4,57 $ 4,57 Исторический минимум: $ 0,47268093461295757 $ 0,47268093461295757 $ 0,47268093461295757 Текущая цена: $ 0,5072 $ 0,5072 $ 0,5072 Узнайте больше о цене InterMilanFanToken (INTER)

Токеномика InterMilanFanToken (INTER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики InterMilanFanToken (INTER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INTER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INTER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INTER, изучите текущую цену INTER!

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