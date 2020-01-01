Токеномика Huma Finance (HUMA) Откройте для себя ключевую информацию о Huma Finance (HUMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Huma Finance (HUMA) Huma – первая сеть PayFi и пионер в стремительно развивающейся экосистеме PayFi. Она позволяет глобальным платежным учреждениям проводить расчеты 24/7 с использованием стейблкоинов и ончейн-ликвидности, обеспечивая скорость, прозрачность и эффективность традиционно медленной финансовой инфраструктуре. Официальный сайт: https://huma.finance/ Whitepaper: https://docs.huma.finance Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/HUMA1821qVDKta3u2ovmfDQeW2fSQouSKE8fkF44wvGw Купить HUMA сейчас!

Токеномика и анализ цен Huma Finance (HUMA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Huma Finance (HUMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 60,55M $ 60,55M $ 60,55M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 1,73B $ 1,73B $ 1,73B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 349,30M $ 349,30M $ 349,30M Исторический максимум: $ 0,127 $ 0,127 $ 0,127 Исторический минимум: $ 0,02946497561753733 $ 0,02946497561753733 $ 0,02946497561753733 Текущая цена: $ 0,03493 $ 0,03493 $ 0,03493 Узнайте больше о цене Huma Finance (HUMA)

Токеномика Huma Finance (HUMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Huma Finance (HUMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HUMA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HUMA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HUMA, изучите текущую цену HUMA!

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