Токеномика Huma Finance (HUMA)

Токеномика Huma Finance (HUMA)

Откройте для себя ключевую информацию о Huma Finance (HUMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Huma Finance (HUMA)

Huma – первая сеть PayFi и пионер в стремительно развивающейся экосистеме PayFi. Она позволяет глобальным платежным учреждениям проводить расчеты 24/7 с использованием стейблкоинов и ончейн-ликвидности, обеспечивая скорость, прозрачность и эффективность традиционно медленной финансовой инфраструктуре.

Официальный сайт:
https://huma.finance/
Whitepaper:
https://docs.huma.finance
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/HUMA1821qVDKta3u2ovmfDQeW2fSQouSKE8fkF44wvGw

Токеномика и анализ цен Huma Finance (HUMA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Huma Finance (HUMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 60,55M
$ 60,55M$ 60,55M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 1,73B
$ 1,73B$ 1,73B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 349,30M
$ 349,30M$ 349,30M
Исторический максимум:
$ 0,127
$ 0,127$ 0,127
Исторический минимум:
$ 0,02946497561753733
$ 0,02946497561753733$ 0,02946497561753733
Текущая цена:
$ 0,03493
$ 0,03493$ 0,03493

Токеномика Huma Finance (HUMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Huma Finance (HUMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HUMA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HUMA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HUMA, изучите текущую цену HUMA!

Как купить HUMA

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История цены Huma Finance (HUMA)

Анализ истории цены HUMA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены HUMA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.