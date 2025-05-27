HUMA

Huma – первая сеть PayFi и пионер в стремительно развивающейся экосистеме PayFi. Она позволяет глобальным платежным учреждениям проводить расчеты 24/7 с использованием стейблкоинов и ончейн-ликвидности, обеспечивая скорость, прозрачность и эффективность традиционно медленной финансовой инфраструктуре.

Название криптовалютыHUMA

МестоNo.421

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)7.41%

Оборотное предложение1,733,333,333

Макс. предложение10,000,000,000

Общее предложение9,999,997,862.691525

Коэффициент обращения0.1733%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.06927111521862415,2025-05-27

Наименьшая цена0.03511631113799057,2025-06-18

Публичный блокчейнSOL

ВведениеHuma – первая сеть PayFi и пионер в стремительно развивающейся экосистеме PayFi. Она позволяет глобальным платежным учреждениям проводить расчеты 24/7 с использованием стейблкоинов и ончейн-ликвидности, обеспечивая скорость, прозрачность и эффективность традиционно медленной финансовой инфраструктуре.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
HUMA/USDC
Huma Finance
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (HUMA)
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Сумма 24ч (USDC)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
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История сделок
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