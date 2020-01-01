Токеномика Holo Token (HOT) Откройте для себя ключевую информацию о Holo Token (HOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Holo Token (HOT) Hydro (HOT) — это протокол совместного использования гибридной децентрализованной биржи следующего поколения. Hydro переопределяет правила выполнения децентрализованного обмена ордерами и предоставляет механизм сопоставления для обмена ордерами. Hydro впервые запустила механизм «Федеративных пулов ликвидности» (FLP), чтобы стимулировать присоединение децентрализованных бирж. Он может быть членом общего пула потоков через Proof of Stake. Наоборот, предоставляя ликвидность, система будет возвращать HOT в качестве стимула. Официальный сайт: https://holochain.org/ Whitepaper: https://holo.host/whitepapers/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 Купить HOT сейчас!

Токеномика и анализ цен Holo Token (HOT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Holo Token (HOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 145,89M $ 145,89M $ 145,89M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 175,01B $ 175,01B $ 175,01B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0315376 $ 0,0315376 $ 0,0315376 Исторический минимум: $ 0,000218929983954 $ 0,000218929983954 $ 0,000218929983954 Текущая цена: $ 0,0008336 $ 0,0008336 $ 0,0008336 Узнайте больше о цене Holo Token (HOT)

Токеномика Holo Token (HOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Holo Token (HOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HOT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HOT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOT, изучите текущую цену HOT!

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