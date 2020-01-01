Токеномика HOPR Token (HOPR) Откройте для себя ключевую информацию о HOPR Token (HOPR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HOPR Token (HOPR) HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain. Официальный сайт: https://hoprnet.org/ Whitepaper: https://docs.hoprnet.org/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf5581dfefd8fb0e4aec526be659cfab1f8c781da Купить HOPR сейчас!

Токеномика и анализ цен HOPR Token (HOPR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HOPR Token (HOPR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,15M $ 11,15M $ 11,15M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 341,17M $ 341,17M $ 341,17M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,67M $ 32,67M $ 32,67M Исторический максимум: $ 1,688 $ 1,688 $ 1,688 Исторический минимум: $ 0,03156245371074905 $ 0,03156245371074905 $ 0,03156245371074905 Текущая цена: $ 0,03267 $ 0,03267 $ 0,03267 Узнайте больше о цене HOPR Token (HOPR)

Токеномика HOPR Token (HOPR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HOPR Token (HOPR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HOPR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HOPR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOPR, изучите текущую цену HOPR!

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