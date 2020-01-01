Токеномика Humans.ai (HEART) Откройте для себя ключевую информацию о Humans.ai (HEART), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Humans.ai (HEART) Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term. Официальный сайт: https://humans.ai Whitepaper: http://humans.ai/litepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/ Купить HEART сейчас!

Токеномика и анализ цен Humans.ai (HEART) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Humans.ai (HEART), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 50,99M $ 50,99M $ 50,99M Общее предложение: $ 7,80B $ 7,80B $ 7,80B Оборотное предложение: $ 7,80B $ 7,80B $ 7,80B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 50,99M $ 50,99M $ 50,99M Исторический максимум: $ 0,1815 $ 0,1815 $ 0,1815 Исторический минимум: $ 0,003675394095500101 $ 0,003675394095500101 $ 0,003675394095500101 Текущая цена: $ 0,006537 $ 0,006537 $ 0,006537 Узнайте больше о цене Humans.ai (HEART)

Токеномика Humans.ai (HEART): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Humans.ai (HEART) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HEART, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HEART. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HEART, изучите текущую цену HEART!

Как купить HEART Заинтересованы в добавлении Humans.ai (HEART) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки HEART, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить HEART на MEXC прямо сейчас!

История цены Humans.ai (HEART) Анализ истории цены HEART помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены HEART прямо сейчас!

Прогноз цены HEART Хотите узнать, куда может двигаться HEART? Наша страница прогноза цены HEART объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена HEART прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!