Токеномика Gods Unchained (GODS)

Токеномика Gods Unchained (GODS)

Откройте для себя ключевую информацию о Gods Unchained (GODS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Официальный сайт:
https://godsunchained.com/
Whitepaper:
https://images.godsunchained.com/misc/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xccc8cb5229b0ac8069c51fd58367fd1e622afd97

Токеномика и анализ цен Gods Unchained (GODS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gods Unchained (GODS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 45,85M
$ 45,85M$ 45,85M
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 381,25M
$ 381,25M$ 381,25M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 60,13M
$ 60,13M$ 60,13M
Исторический максимум:
$ 8,906
$ 8,906$ 8,906
Исторический минимум:
$ 0,06425242982107134
$ 0,06425242982107134$ 0,06425242982107134
Текущая цена:
$ 0,12026
$ 0,12026$ 0,12026

Токеномика Gods Unchained (GODS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Gods Unchained (GODS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GODS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GODS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GODS, изучите текущую цену GODS!

Как купить GODS

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История цены Gods Unchained (GODS)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.