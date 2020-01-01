Токеномика Gods Unchained (GODS) Откройте для себя ключевую информацию о Gods Unchained (GODS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gods Unchained (GODS) Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs). Официальный сайт: https://godsunchained.com/ Whitepaper: https://images.godsunchained.com/misc/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xccc8cb5229b0ac8069c51fd58367fd1e622afd97 Купить GODS сейчас!

Токеномика и анализ цен Gods Unchained (GODS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gods Unchained (GODS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 45,85M $ 45,85M $ 45,85M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 381,25M $ 381,25M $ 381,25M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 60,13M $ 60,13M $ 60,13M Исторический максимум: $ 8,906 $ 8,906 $ 8,906 Исторический минимум: $ 0,06425242982107134 $ 0,06425242982107134 $ 0,06425242982107134 Текущая цена: $ 0,12026 $ 0,12026 $ 0,12026 Узнайте больше о цене Gods Unchained (GODS)

Токеномика Gods Unchained (GODS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gods Unchained (GODS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GODS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GODS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GODS, изучите текущую цену GODS!

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