Сегодняшняя цена The Gamestop Bull

Текущая цена The Gamestop Bull (GMEBULL) сегодня составляет ₽ 0,00002261 с изменением 0,17% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GMEBULL на RUB составляет ₽ 0,00002261 за GMEBULL.

На данный момент The Gamestop Bull занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- GMEBULL. В течение последних 24 часов, GMEBULL торговался в диапазоне от ₽ 0,00002066 (минимум) до ₽ 0,00002511 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе GMEBULL изменился на +4,33% за последний час и на -25,87% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,61K.

Рыночная информация The Gamestop Bull (GMEBULL)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 55,61K₽ 55,61K ₽ 55,61K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 22,61K₽ 22,61K ₽ 22,61K Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн SOL

Текущая рыночная капитализация The Gamestop Bull составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,61K. Циркулируещее обращение GMEBULL составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 22,61K.