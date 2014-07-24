ETH

Ethereum — это децентрализованная платформа, которая запускает смарт-контракты: приложения, которые работают точно так, как запрограммировано, без какой-либо возможности простоя, цензуры, мошенничества или вмешательства третьих лиц.

Название криптовалютыETH

МестоNo.2

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.0922%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)22,571.95%

Оборотное предложение120,726,337.69033936

Макс. предложение

Общее предложение120,726,337.69033936

Коэффициент обращения%

Дата выпуска2014-07-24 00:00:00

Цена, по которой актив был впервые выпущен0.35 USDT

Исторический максимум4891.704697551414,2021-11-16

Наименьшая цена0.4208970069885254,2015-10-21

Публичный блокчейнETH

ВведениеEthereum — это децентрализованная платформа, которая запускает смарт-контракты: приложения, которые работают точно так, как запрограммировано, без какой-либо возможности простоя, цензуры, мошенничества или вмешательства третьих лиц.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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Сделки на рынке
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