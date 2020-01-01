Токеномика dYdX (DYDX) Откройте для себя ключевую информацию о dYdX (DYDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о dYdX (DYDX) DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users. Официальный сайт: https://dydx.trade/?utm_source=cmc&utm_medium=media&utm_campaign=cmc-feed Whitepaper: https://docs.dydx.community/dydx-token-migration/start-here/introduction Обозреватель блоков: https://www.mintscan.io/dydx/ Купить DYDX сейчас!

Токеномика и анализ цен dYdX (DYDX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене dYdX (DYDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 394,10M $ 394,10M $ 394,10M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 746,11M $ 746,11M $ 746,11M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 30,003 $ 30,003 $ 30,003 Исторический минимум: $ 0,41678738699944223 $ 0,41678738699944223 $ 0,41678738699944223 Текущая цена: $ 0,5282 $ 0,5282 $ 0,5282 Узнайте больше о цене dYdX (DYDX)

Токеномика dYdX (DYDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики dYdX (DYDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DYDX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DYDX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DYDX, изучите текущую цену DYDX!

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