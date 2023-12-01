Токеномика Coinweb (CWEB)

Токеномика Coinweb (CWEB)

Откройте для себя ключевую информацию о Coinweb (CWEB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Coinweb (CWEB)

Coinweb решает фундаментальные проблемы современной технологии блокчейна. Coinweb стремится стать первой универсальной блокчейн-платформой, обеспечивающей настоящую совместимость для реального использования. Для этого мы активно приближаемся к сотрудничеству с традиционными предприятиями. Основным строительным блоком, лежащим в основе уникального подхода Coinweb, является архитектура InChain. Именно архитектура InChain позволяет Coinweb dApps предоставлять наши радикально новые решения фундаментальных проблем. Архитектура InChain позволяет максимально использовать возможности взаимодействия блокчейнов с меньшим количеством компромиссов. Архитектура InChain по-другому доказывает состояние блокчейна. Это имеет огромное значение для платформы Coinweb и децентрализованных приложений. Благодаря этому новому подходу можно сохранить свойства базовых чейнов и значительно повысить эффективность и полезность dApps.

Официальный сайт:
https://www.coinweb.io
Whitepaper:
https://coinweb.io/wp-content/uploads/2023/12/Coinweb-Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.coinweb.io/

Токеномика и анализ цен Coinweb (CWEB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Coinweb (CWEB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,95M
$ 6,95M$ 6,95M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 2,39B
$ 2,39B$ 2,39B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,25647
$ 0,25647$ 0,25647
Исторический минимум:
$ 0,002591508009333228
$ 0,002591508009333228$ 0,002591508009333228
Текущая цена:
$ 0,002908
$ 0,002908$ 0,002908

Токеномика Coinweb (CWEB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Coinweb (CWEB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CWEB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CWEB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CWEB, изучите текущую цену CWEB!

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История цены Coinweb (CWEB)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.