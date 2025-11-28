Токеномика Yei Finance (CLO)

Токеномика Yei Finance (CLO)

Откройте для себя ключевую информацию о Yei Finance (CLO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:33:51 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Yei Finance (CLO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yei Finance (CLO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 44,35M
$ 44,35M$ 44,35M
Общее предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Оборотное предложение:
$ 129,10M
$ 129,10M$ 129,10M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 343,57M
$ 343,57M$ 343,57M
Исторический максимум:
$ 0,83567
$ 0,83567$ 0,83567
Исторический минимум:
$ 0,1461711757322115
$ 0,1461711757322115$ 0,1461711757322115
Текущая цена:
$ 0,34357
$ 0,34357$ 0,34357

Информация о Yei Finance (CLO)

Yei Finance (Clovis) – это уровень абстракции ликвидности, который объединяет фрагментированный капитал с помощью комплексных решений: кроссчейн-DEX, денежного рынка и моста, обеспечивая мгновенную глобальную ликвидность для любых сетей и активов. Новая архитектура платформы обеспечивает более высокую доходность для поставщиков ликвидности (за счет процентов по займам, комиссий за свопы и мост), а пользователям предоставляет почти мгновенную ликвидность при кроссчейн-операциях.

Официальный сайт:
https://www.yei.finance/
Whitepaper:
https://docs.yei.finance/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x81D3A238b02827F62B9f390f947D36d4A5bf89D2

Токеномика Yei Finance (CLO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Yei Finance (CLO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CLO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CLO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLO, изучите текущую цену CLO!

Как купить CLO

Заинтересованы в добавлении Yei Finance (CLO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки CLO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Yei Finance (CLO)

Анализ истории цены CLO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CLO

Хотите узнать, куда может двигаться CLO? Наша страница прогноза цены CLO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»