Yei Finance (Clovis) – это уровень абстракции ликвидности, который объединяет фрагментированный капитал с помощью комплексных решений: кроссчейн-DEX, денежного рынка и моста, обеспечивая мгновенную глобальную ликвидность для любых сетей и активов. Новая архитектура платформы обеспечивает более высокую доходность для поставщиков ликвидности (за счет процентов по займам, комиссий за свопы и мост), а пользователям предоставляет почти мгновенную ликвидность при кроссчейн-операциях.