Токеномика Concordium (CCD) Откройте для себя ключевую информацию о Concordium (CCD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Concordium (CCD) Децентрализованная технология блокчейн Concordium - первая технология с идентификатором первого уровня, встроенным в протокол. Это означает, что она предлагает дальновидным предприятиям, разработчикам приложений и криптовалютным трейдерам непревзойденную безопасность, конфиденциальность, прозрачность и, что самое важное, соответствие нормативным требованиям. Официальный сайт: https://www.concordium.com Whitepaper: https://docs.concordium.com/governance/whitepaper/Concordium%20White%20Paper.pdf Обозреватель блоков: https://ccdscan.io/ Купить CCD сейчас!

Токеномика и анализ цен Concordium (CCD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Concordium (CCD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 38,78M $ 38,78M $ 38,78M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 11,57B $ 11,57B $ 11,57B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,05309 $ 0,05309 $ 0,05309 Исторический минимум: $ 0,002569331689533657 $ 0,002569331689533657 $ 0,002569331689533657 Текущая цена: $ 0,003351 $ 0,003351 $ 0,003351 Узнайте больше о цене Concordium (CCD)

Токеномика Concordium (CCD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Concordium (CCD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CCD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CCD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CCD, изучите текущую цену CCD!

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