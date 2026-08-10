Сегодняшняя цена Boyz N The Hood

Текущая цена Boyz N The Hood (BOYZ) сегодня составляет ₽ 0,000298 с изменением 81,63% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BOYZ на RUB составляет ₽ 0,000298 за BOYZ.

На данный момент Boyz N The Hood занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- BOYZ. В течение последних 24 часов, BOYZ торговался в диапазоне от ₽ 0,000274 (минимум) до ₽ 0,002102 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе BOYZ изменился на -8,59% за последний час и на -70,20% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 115,49K.

Рыночная информация Boyz N The Hood (BOYZ)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 115,49K₽ 115,49K ₽ 115,49K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 298,00K₽ 298,00K ₽ 298,00K Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн ROBINHOOD

Текущая рыночная капитализация Boyz N The Hood составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 115,49K. Циркулируещее обращение BOYZ составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 298,00K.