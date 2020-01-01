Токеномика Banana Gun (BANANA) Откройте для себя ключевую информацию о Banana Gun (BANANA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Banana Gun (BANANA) Banana Gun - это Telegram-бот, который позволяет вам "подглядывать" за предстоящими запусками или безопасно покупать токены, которые уже появились в продаже. Мы стремимся стать вашим основным снайпером / ручным покупателем в Ethereum Network и, возможно, в других сетях. Официальный сайт: https://bananagun.io/ Whitepaper: https://docs.bananagun.io/the-banana-token/tokenomics Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x38e68a37e401f7271568cecaac63c6b1e19130b4 Купить BANANA сейчас!

Токеномика и анализ цен Banana Gun (BANANA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Banana Gun (BANANA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 68,24M $ 68,24M $ 68,24M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 3,98M $ 3,98M $ 3,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 171,30M $ 171,30M $ 171,30M Исторический максимум: $ 81,883 $ 81,883 $ 81,883 Исторический минимум: $ 4,913122153494544 $ 4,913122153494544 $ 4,913122153494544 Текущая цена: $ 17,13 $ 17,13 $ 17,13 Узнайте больше о цене Banana Gun (BANANA)

Токеномика Banana Gun (BANANA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Banana Gun (BANANA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BANANA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BANANA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BANANA, изучите текущую цену BANANA!

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