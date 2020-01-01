Токеномика Banana Gun (BANANA)

Токеномика Banana Gun (BANANA)

Откройте для себя ключевую информацию о Banana Gun (BANANA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Banana Gun (BANANA)

Banana Gun - это Telegram-бот, который позволяет вам "подглядывать" за предстоящими запусками или безопасно покупать токены, которые уже появились в продаже. Мы стремимся стать вашим основным снайпером / ручным покупателем в Ethereum Network и, возможно, в других сетях.

Официальный сайт:
https://bananagun.io/
Whitepaper:
https://docs.bananagun.io/the-banana-token/tokenomics
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x38e68a37e401f7271568cecaac63c6b1e19130b4

Токеномика и анализ цен Banana Gun (BANANA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Banana Gun (BANANA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 68,24M
$ 68,24M$ 68,24M
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 3,98M
$ 3,98M$ 3,98M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 171,30M
$ 171,30M$ 171,30M
Исторический максимум:
$ 81,883
$ 81,883$ 81,883
Исторический минимум:
$ 4,913122153494544
$ 4,913122153494544$ 4,913122153494544
Текущая цена:
$ 17,13
$ 17,13$ 17,13

Токеномика Banana Gun (BANANA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Banana Gun (BANANA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BANANA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BANANA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BANANA, изучите текущую цену BANANA!

Как купить BANANA

Заинтересованы в добавлении Banana Gun (BANANA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BANANA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Banana Gun (BANANA)

Анализ истории цены BANANA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BANANA

Хотите узнать, куда может двигаться BANANA? Наша страница прогноза цены BANANA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.