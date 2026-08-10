Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Asteroid Shiba, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Текущее общее настроение на рынке ASTEROIDBSC: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Цена > R2 Выше R2 Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

АСТЕРОИДBSC_USDT торгуется на 4-часовом таймфрейме по цене 0,0011. Цена находится выше уровня сопротивления R2 — 0,001029, что свидетельствует о выходе из центрального диапазона 8,32E-4. Система ключевых уровней демонстрирует восходящую дивергенцию, а краткосрочная структура находится в зоне перекупленности. Уровни S1 и S2 расположены на отметках 7,48E-4 и 6,34E-4 соответственно, образуя основные опорные зоны снизу. Группа EMA подает сигнал на покупку, MACD формирует «золотое пересечение», что указывает на согласованность направления краткосрочной динамики. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, без явных признаков экстремальных расхождений. Значения KDJ и StochRSI требуют уточнения, волатильность сохраняется на обычном уровне. Силы быков и медведей на высоких уровнях временно находятся в равновесии; как быстрые, так и медленные индикаторы указывают на доминирование бычьего тренда. Открытость полос Боллинджера следует оценивать с учётом текущего уровня их ширины: на данный момент нет явных признаков сжатия или расширения. Ближайшее ключевое сопротивление располагается около уровня R2 — 0,001029, который уже был пробит текущей ценой. Следующие важные уровни сопротивления потребуют анализа предыдущих максимумов. Ближайшая поддержка находится на уровне R1 — 9,45E-4, что соответствует примерно 14% отступа от текущей цены. Дальняя поддержка закреплена на уровне центрального диапазона 8,32E-4, что составляет около 24% от текущей цены. Уровень S1 — 7,48E-4 — выступает в качестве вторичной точки защиты и обеспечивает дополнительную ликвидность для рынка.

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