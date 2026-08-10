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Текущая цена Asteroid Shiba сегодня составляет 0.0011455 RUB. Рыночная капитализация ASTEROIDBSC составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен ASTEROIDBSC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Asteroid Shiba сегодня составляет 0.0011455 RUB. Рыночная капитализация ASTEROIDBSC составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен ASTEROIDBSC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о ASTEROIDBSC

Информация о цене ASTEROIDBSC

Что такое ASTEROIDBSC

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Токеномика ASTEROIDBSC

Прогноз цен ASTEROIDBSC

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Asteroid Shiba Курс (ASTEROIDBSC)

Текущая цена 1 ASTEROIDBSC в RUB:

₽0.09441211
₽0.09441211₽0.09441211
+45,00%1D
RUB
График цены Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:10:15 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Asteroid Shiba

Текущая цена Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) сегодня составляет ₽ 0.0011455 с изменением 45.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ASTEROIDBSC на RUB составляет ₽ 0.0011455 за ASTEROIDBSC.

На данный момент Asteroid Shiba занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- ASTEROIDBSC. В течение последних 24 часов, ASTEROIDBSC торговался в диапазоне от ₽ 0.000715 (минимум) до ₽ 0.0013888 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе ASTEROIDBSC изменился на -5.17% за последний час и на -53.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 83,69K.

Рыночная информация Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

--
----

₽ 83,69K
₽ 83,69K₽ 83,69K

₽ 1.15M
₽ 1.15M₽ 1.15M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Текущая рыночная капитализация Asteroid Shiba составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 83,69K. Циркулируещее обращение ASTEROIDBSC составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.15M.

История цен Asteroid Shiba в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.000715
₽ 0.000715₽ 0.000715
Мин 24Ч
₽ 0.0013888
₽ 0.0013888₽ 0.0013888
Макс 24Ч

₽ 0.000715
₽ 0.000715₽ 0.000715

₽ 0.0013888
₽ 0.0013888₽ 0.0013888

--
----

--
----

-5.17%

+45.00%

-53.00%

-53.00%

История цен Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) в RUB

Отслеживайте изменения цены Asteroid Shiba за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0.02930031+45.00%
30 дней₽ -0.0003545-23.64%
60 дней₽ -0.0003545-23.64%
90 дней₽ -0.0003545-23.64%
Изменение цены Asteroid Shiba сегодня

Сегодня для ASTEROIDBSC зафиксировано изменение ₽ +0.02930031 (+45.00%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Asteroid Shiba за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.0003545 (-23.64%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Asteroid Shiba за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ASTEROIDBSC изменился на ₽ -0.0003545 (-23.64%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Asteroid Shiba за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.0003545 (-23.64%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)?

Просмотеть страницу истории цен Asteroid Shiba.

Анализ по Asteroid Shiba

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Asteroid Shiba, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Asteroid Shiba: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ASTEROIDBSC: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

АСТЕРОИДBSC_USDT торгуется на 4-часовом таймфрейме по цене 0,0011. Цена находится выше уровня сопротивления R2 — 0,001029, что свидетельствует о выходе из центрального диапазона 8,32E-4. Система ключевых уровней демонстрирует восходящую дивергенцию, а краткосрочная структура находится в зоне перекупленности. Уровни S1 и S2 расположены на отметках 7,48E-4 и 6,34E-4 соответственно, образуя основные опорные зоны снизу. Группа EMA подает сигнал на покупку, MACD формирует «золотое пересечение», что указывает на согласованность направления краткосрочной динамики. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, без явных признаков экстремальных расхождений. Значения KDJ и StochRSI требуют уточнения, волатильность сохраняется на обычном уровне. Силы быков и медведей на высоких уровнях временно находятся в равновесии; как быстрые, так и медленные индикаторы указывают на доминирование бычьего тренда. Открытость полос Боллинджера следует оценивать с учётом текущего уровня их ширины: на данный момент нет явных признаков сжатия или расширения. Ближайшее ключевое сопротивление располагается около уровня R2 — 0,001029, который уже был пробит текущей ценой. Следующие важные уровни сопротивления потребуют анализа предыдущих максимумов. Ближайшая поддержка находится на уровне R1 — 9,45E-4, что соответствует примерно 14% отступа от текущей цены. Дальняя поддержка закреплена на уровне центрального диапазона 8,32E-4, что составляет около 24% от текущей цены. Уровень S1 — 7,48E-4 — выступает в качестве вторичной точки защиты и обеспечивает дополнительную ликвидность для рынка.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Asteroid Shiba

Прогноз цены Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ASTEROIDBSC в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Asteroid Shiba потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Asteroid Shiba достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ASTEROIDBSC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Asteroid Shiba».

Как купить и инвестировать Asteroid Shiba в Россия

Готовы приступить к работе с Asteroid Shiba? Покупка ASTEROIDBSC на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Asteroid Shiba. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Asteroid Shiba будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

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Что такое Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

ASTEROIDBSC – это мемкоин.

Источники Asteroid Shiba

Для более глубокого понимания Asteroid Shiba рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Asteroid Shiba
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:10:15 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Asteroid Shiba

ASTEROIDBSC USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Asteroid Shiba в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ASTEROIDBSC/USD1
₽0.093307682
₽0.093307682₽0.093307682
+44.58%
61.13M (USDT)
ASTEROIDBSC/USDT
₽0.094511014
₽0.094511014₽0.094511014
+44.96%
89.16M (USDT)

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₽2.76107₽2.76107

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₽30.091542₽30.091542

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1 ASTEROIDBSC = 0.09441211 RUB