Asteroid Shiba Курс (ASTEROIDBSC)
Текущая цена Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) сегодня составляет ₽ 0.0011455 с изменением 45.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ASTEROIDBSC на RUB составляет ₽ 0.0011455 за ASTEROIDBSC.
На данный момент Asteroid Shiba занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- ASTEROIDBSC. В течение последних 24 часов, ASTEROIDBSC торговался в диапазоне от ₽ 0.000715 (минимум) до ₽ 0.0013888 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе ASTEROIDBSC изменился на -5.17% за последний час и на -53.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 83,69K.
BSC
Текущая рыночная капитализация Asteroid Shiba составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 83,69K. Циркулируещее обращение ASTEROIDBSC составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.15M.
-5.17%
+45.00%
-53.00%
-53.00%
Отслеживайте изменения цены Asteroid Shiba за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0.02930031
|+45.00%
|30 дней
|₽ -0.0003545
|-23.64%
|60 дней
|₽ -0.0003545
|-23.64%
|90 дней
|₽ -0.0003545
|-23.64%
Сегодня для ASTEROIDBSC зафиксировано изменение ₽ +0.02930031 (+45.00%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.0003545 (-23.64%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то ASTEROIDBSC изменился на ₽ -0.0003545 (-23.64%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.0003545 (-23.64%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Asteroid Shiba, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке ASTEROIDBSC: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
АСТЕРОИДBSC_USDT торгуется на 4-часовом таймфрейме по цене 0,0011. Цена находится выше уровня сопротивления R2 — 0,001029, что свидетельствует о выходе из центрального диапазона 8,32E-4. Система ключевых уровней демонстрирует восходящую дивергенцию, а краткосрочная структура находится в зоне перекупленности. Уровни S1 и S2 расположены на отметках 7,48E-4 и 6,34E-4 соответственно, образуя основные опорные зоны снизу. Группа EMA подает сигнал на покупку, MACD формирует «золотое пересечение», что указывает на согласованность направления краткосрочной динамики. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, без явных признаков экстремальных расхождений. Значения KDJ и StochRSI требуют уточнения, волатильность сохраняется на обычном уровне. Силы быков и медведей на высоких уровнях временно находятся в равновесии; как быстрые, так и медленные индикаторы указывают на доминирование бычьего тренда. Открытость полос Боллинджера следует оценивать с учётом текущего уровня их ширины: на данный момент нет явных признаков сжатия или расширения. Ближайшее ключевое сопротивление располагается около уровня R2 — 0,001029, который уже был пробит текущей ценой. Следующие важные уровни сопротивления потребуют анализа предыдущих максимумов. Ближайшая поддержка находится на уровне R1 — 9,45E-4, что соответствует примерно 14% отступа от текущей цены. Дальняя поддержка закреплена на уровне центрального диапазона 8,32E-4, что составляет около 24% от текущей цены. Уровень S1 — 7,48E-4 — выступает в качестве вторичной точки защиты и обеспечивает дополнительную ликвидность для рынка.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Asteroid Shiba потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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