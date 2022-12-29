APT

Aptos — это блокчейн уровня 1 с доказательством доли (PoS), который использует язык программирования Move и виртуальную машину (MoveVM) для разработки dApp. APT — это нативный токен для сетевых комиссий, стейкинга валидатора и управления.

Название криптовалютыAPT

МестоNo.33

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.001%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)38.97%

Оборотное предложение632,789,958.9475794

Макс. предложение∞

Общее предложение1,152,186,685.8574219

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум19.90315084342996,2023-01-30

Наименьшая цена3.086972917064586,2022-12-29

Публичный блокчейнAPTOS

ВведениеAptos — это блокчейн уровня 1 с доказательством доли (PoS), который использует язык программирования Move и виртуальную машину (MoveVM) для разработки dApp. APT — это нативный токен для сетевых комиссий, стейкинга валидатора и управления.

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