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Текущая цена 0xDirectPing сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация 0XDP составляет 22,766 USD. Отслеживайте обновления цен 0XDP в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена 0xDirectPing сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация 0XDP составляет 22,766 USD. Отслеживайте обновления цен 0XDP в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена 0xDirectPing (0XDP)

Не в листинге

Текущая цена 1 0XDP в USD:

$0.000000227662
$0.000000227662$0.000000227662
+0.10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены 0xDirectPing (0XDP) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:19:27 (UTC+8)

Сегодняшняя цена 0xDirectPing

Текущая цена 0xDirectPing (0XDP) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 0XDP на USD составляет $ 0 за 0XDP.

На данный момент 0xDirectPing занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 22,766, при оборотном предложении 100.00B 0XDP. В течение последних 24 часов, 0XDP торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе 0XDP изменился на -- за последний час и на +0.11% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация 0xDirectPing (0XDP)

$ 22.77K
$ 22.77K$ 22.77K

--
----

$ 22.77K
$ 22.77K$ 22.77K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Текущая рыночная капитализация 0xDirectPing составляет $ 22.77K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение 0XDP составляет 100.00B, а общее предложение – 99999999999.99998. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 22.77K.

История цен 0xDirectPing в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Мин 24Ч
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Макс 24Ч

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.11%

+0.11%

История цен 0xDirectPing (0XDP) в USD

За сегодня изменение цены 0xDirectPing на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены 0xDirectPing на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены 0xDirectPing на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены 0xDirectPing на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0+8.73%
60 дней$ 0+8.73%
90 дней----

Прогноз цены 0xDirectPing

Прогноз цены 0xDirectPing (0XDP) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена 0XDP в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены 0xDirectPing (0XDP) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена 0xDirectPing потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену 0xDirectPing достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены 0XDP, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены 0xDirectPing».

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Источник 0xDirectPing (0XDP)

Официальный веб-сайт

Категория :

Artificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

О 0xDirectPing

Какова сегодняшняя цена 0xDirectPing (0XDP)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере --%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов 0XDP находится в обращении?

Обращающееся предложение 0XDP составляет 99999999999.99998, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют 0xDirectPing?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей 0XDP. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация 0xDirectPing?

Рыночная капитализация составляет ₽1703605.0469088448000, что ставит 0xDirectPing на 8491-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется 0XDP?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение 0xDirectPing?

Недавнее изменение цены на --% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.

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Страница обновлена: 2026-08-10 15:19:27 (UTC+8)

Важные обновления индустрии 0xDirectPing (0XDP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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