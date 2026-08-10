Какова текущая цена 0xCoral?

0xCoral торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на 1.01%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH 0xCoral составляет ₽, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка 0XCORAL?

Рыночная капитализация составляет ₽3019135.9581210688000, что ставит актив на 7401-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие 0xCoral на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле 0XCORAL.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 93040000000.00003 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится 0xCoral?

0xCoral входит в классификацию Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность 0XCORAL?

Работа в сети -- позволяет 0XCORAL использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.