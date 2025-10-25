Informações de preço de MOONDOGE (MOONDOGE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.01037486$ 0.01037486 $ 0.01037486 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -1.30% Alteração de Preço (1D) -4.19% Variação de Preço (7d) -22.68% Variação de Preço (7d) -22.68%

O preço em tempo real de MOONDOGE (MOONDOGE) é --. Nas últimas 24 horas, MOONDOGE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MOONDOGE é $ 0.01037486, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MOONDOGE variou -1.30% na última hora, -4.19% nas últimas 24 horas e -22.68% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MOONDOGE (MOONDOGE)

Capitalização de mercado $ 52.71K$ 52.71K $ 52.71K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 52.71K$ 52.71K $ 52.71K Fornecimento Circulante 999.01M 999.01M 999.01M Fornecimento total 999,013,574.050041 999,013,574.050041 999,013,574.050041

A capitalização de mercado atual de MOONDOGE é $ 52.71K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MOONDOGE é 999.01M, com um fornecimento total de 999013574.050041. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 52.71K.