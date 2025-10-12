Informações de preço de MOONDOGE (MOONDOGE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00006596 $ 0.00006596 $ 0.00006596 Mínimo 24h $ 0.00007095 $ 0.00007095 $ 0.00007095 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00006596$ 0.00006596 $ 0.00006596 Máximo 24h $ 0.00007095$ 0.00007095 $ 0.00007095 Máximo histórico $ 0.01037486$ 0.01037486 $ 0.01037486 Menor preço $ 0.00005999$ 0.00005999 $ 0.00005999 Variação de Preço (1h) +0.23% Alteração de Preço (1D) -5.77% Variação de Preço (7d) -19.86% Variação de Preço (7d) -19.86%

O preço em tempo real de MOONDOGE (MOONDOGE) é $0.00006686. Nas últimas 24 horas, MOONDOGE foi negociado entre a mínima de $ 0.00006596 e a máxima de $ 0.00007095, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MOONDOGE é $ 0.01037486, enquanto o mais baixo é $ 0.00005999.

Em termos de desempenho de curto prazo, MOONDOGE variou +0.23% na última hora, -5.77% nas últimas 24 horas e -19.86% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MOONDOGE (MOONDOGE)

Capitalização de mercado $ 66.78K$ 66.78K $ 66.78K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 66.78K$ 66.78K $ 66.78K Fornecimento Circulante 999.02M 999.02M 999.02M Fornecimento total 999,024,572.987207 999,024,572.987207 999,024,572.987207

A capitalização de mercado atual de MOONDOGE é $ 66.78K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MOONDOGE é 999.02M, com um fornecimento total de 999024572.987207. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 66.78K.