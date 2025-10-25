Informações de preço de Hyve (HYVE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.0023087 $ 0.0023087 $ 0.0023087 Mínimo 24h $ 0.00234139 $ 0.00234139 $ 0.00234139 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.0023087$ 0.0023087 $ 0.0023087 Máximo 24h $ 0.00234139$ 0.00234139 $ 0.00234139 Máximo histórico $ 0.756865$ 0.756865 $ 0.756865 Menor preço $ 0.00159105$ 0.00159105 $ 0.00159105 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +0.15% Variação de Preço (7d) -13.75% Variação de Preço (7d) -13.75%

O preço em tempo real de Hyve (HYVE) é $0.00231728. Nas últimas 24 horas, HYVE foi negociado entre a mínima de $ 0.0023087 e a máxima de $ 0.00234139, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HYVE é $ 0.756865, enquanto o mais baixo é $ 0.00159105.

Em termos de desempenho de curto prazo, HYVE variou -- na última hora, +0.15% nas últimas 24 horas e -13.75% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Hyve (HYVE)

Capitalização de mercado $ 176.74K$ 176.74K $ 176.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 231.73K$ 231.73K $ 231.73K Fornecimento Circulante 76.27M 76.27M 76.27M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Hyve é $ 176.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HYVE é 76.27M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 231.73K.